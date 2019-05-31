Z Архив новостей новости
5 2 6 311
Эксклюзив Эха 23:00, 31 мая 2019

Сеть московских кинотеатров «Пионер» собирается показать оригинальную версию фильма «Рокетмен» про Элтона Джона

Об этом сообщила РБК гендиректор сети Мэри Назари. По ее словам, предложение уже направлено прокатчику.

Ранее компания-прокатчик «Централ Партнершип» сообщила, что в российскую версию «Рокетмена» были внесены изменения для того, чтобы картина соответствовала законодательству. Для соответствия какому именно закону вырезали некоторые эпизоды, там не уточнили. Кинокритик Егор Москвитин, который видел оригинальную версию фильма на Каннском кинофестивале, рассказал «Эху Москвы», что из фильма убрали сцены с однополым сексом и наркотиками.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Нет такого более точного, более верного способа заставить книгу, как не рекомендовать это делать, как запретить…

5 68 6 5204 00:05
#слушать 01:45:49 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему нас так волнует Венесуэла? Возможно потому, что в ней мы видим себя, историю своей страны, неразрывно связанной с утопическими идеями коммунизма и построения нашего социализма…

5 86 6 8910 30.05
Kвенесуэла, экономика, власть, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 161 6 18127 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 95 6 11289 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Новости

ВЦИОМ сообщил, что Владимиру Путину теперь доверяет большинство россиян Еще совсем недавно рейтинг доверия к президенту был рекордно низким

5 80 6 10239
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 361 6 46727 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 183 6 24511 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Новости

Пенсионер в России может потратить на себя не больше 200 рублей в день Такие данные привела аудитор Счетной палаты Светлана Орлова

5 47 6 6383
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Россия не будет исполнять решение международного трибунала по  морскому праву В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…

5 46 6 6201 26.05
Kполитика, общество, события
Новости

Песков назвал надпись «Путин вор» на баннере, вывешенном на мосту в Набережных Челнах, «абсолютно оскорбительной» Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»...

5 60 6 43316
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 108 6 15257 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события
Новости

После изменения методики опроса о доверии политикам рейтинг президента Путина по данным ВЦИОМ возрос более чем вдвое Ранее на фоне сообщений о снижении показателей главы государства в Кремле попросили специалистов объяснить природу низких показателей…

5 52 6 7442
Новости

ВЦИОМ теперь будет напрямую спрашивать у россиян о доверии к президенту Нет ничего удивительного в том, что по одной и той же теме опросы по разным методикам показывают разный результат, — сказал «Эху» социолог из «Левада-центра» Денис Волков

5 64 6 9247
Блоги

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…

5 37 6 5827 27.05
Kгермания, сми, журналистика, общество, события
Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения пересчитал рейтинг доверия Владимиру Путину по новой методике Был добавлен один закрытый вопрос

5 33 6 5377
Блоги

Василий Рулинский пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению

Юлии Латыниной: О погоде и Церкви Беженцы? В первые годы после начала конфликта на Украине именно Церковь организовала десятки пунктов приема беженцев, регулярно отвозила гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую епархии…

5 31 6 5431 13:42
Kрпц, латынина, общество, церковь, религия, события

Популярное за неделю

Новости

Глава ВЦИОМа называет сенсационными результаты последнего опроса доверия к Владимиру Путину Главе государства доверяют не 30, а более 72%...

5 102 6 28351
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…

5 136 6 125563 25.05
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3102541
Судебные процессы и русская литература
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5285 26.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 467 6 393752 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

+ Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Матрос рассказал, что ему предложили записать видео и переодеться в форму войск специального назначения…

5 188 6 110866 26.05
8читать ;смотреть
Kобщество, армия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7858392
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4056946

Сегодня в эфире