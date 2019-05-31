Сеть московских кинотеатров «Пионер» собирается показать оригинальную версию фильма «Рокетмен» про Элтона Джона

Об этом сообщила РБК гендиректор сети Мэри Назари. По ее словам, предложение уже направлено прокатчику.

Ранее компания-прокатчик «Централ Партнершип» сообщила, что в российскую версию «Рокетмена» были внесены изменения для того, чтобы картина соответствовала законодательству. Для соответствия какому именно закону вырезали некоторые эпизоды, там не уточнили. Кинокритик Егор Москвитин, который видел оригинальную версию фильма на Каннском кинофестивале, рассказал «Эху Москвы», что из фильма убрали сцены с однополым сексом и наркотиками.