Московский метрополитен после крупных сбоев ужесточил регламенты проверок

Об этом говорится в Твиттере подземки. В сообщении отмечается, что после одной из недавних аварий оштрафован производитель составов.

На прошлой неделе на Солнцевской линии на два часа застряли в тоннеле три поезда с пассажирами – в них в общей сложности было больше тысячи человек. Представители метрополитена говорят, что причиной стала потеря напряжения в контактном рельсе. Глава департамента транспорта Максим Ликсутов заявил о человеческом факторе.

Вторая авария произошла спустя два дня. На Серпуховско-Тимирязевской линии остановился состав, за ним в тоннеле оказались заблокированы ещё два поезда с пассажирами. В пресс-службе подземки говорили, что в этом случае за неисправность поезда будет оштрафован завод «Метровагонмаш», на полтора миллиона рублей.