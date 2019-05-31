Северодвинский городской суд оштрафовал сотрудника оборонного завода «Севмаш», развернувшего баннер по время телемоста с президентом России. Евгений Романенко должен будет заплатить 10 тысяч рублей, его признали виновным в нарушении правил проведения акции, пишет «Новая газета».

В апреле Владимир Путин в прямом эфире наблюдал за спуском на воду новой атомной подводной лодки на северодвинском заводе. Во время телемоста стоявшие на балконе сотрудники предприятия вывесили плакат с надписью «Владимир Владимирович Путин, снимите с должности губернатора Архангельской области Орлова». Спустя 10 минут служба безопасности забрала баннер у сотрудников.