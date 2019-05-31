Научный руководитель Владимира Путина в четвёртый раз стал самым богатым российским ректором

Согласно декларации, руководитель Горного университета в Петербурге Владимир Литвиненко заработал за прошлый год почти 237 миллионов рублей, пишет РБК. Издание отмечает, что годовая зарплата ректора около 7 миллионов рублей. Кроме того, у него 20 с небольшим процентов акций компании-производителя химических удобрений «ФосАгро».

По версии Forbes, Литвиненко занимает 112 место в списке богатейших бизнесменов России. В 90-х он был научным руководителем Владимира Путина при подготовке диссертации. Затем в разные годы возглавлял его избирательный штаб.