Президент РАН Александр Сергеев выступил за передачу Высшей аттестационной комиссии в ведение РАН

сообщает агентство Интерфакс.

Между тем в Министерстве науки сегодня попросили прекратить медийные атаки на Высшую аттестационную комиссию. Об этом писал газета «Коммерсантъ». В ведомстве подчеркнули, что формирование ВАК было легитимным и открытым.

Накануне «Клуб первого июля», в который входят академики РАН, резко раскритиковал ситуацию с выборами в новый состав Высшей аттестационной комиссии. Ученые заявили, что рекомендации РАН были в очередной раз демонстративно проигнорированы. В клубе также подчеркнули, что почти два десятка членов комиссии были назначены на третий срок, хотя положение о ВАК это запрещает.