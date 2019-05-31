На стене главного храма Минобороны в подмосковном парке «Патриот» изобразят подвиг 28-ми панфиловцев

Об этом сообщила газета «Красная звезда». Издание написало, что будут установлены горельефы с изображением наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны. Зампред синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал Русской службе Би-би-си, что в церкви не видят противоречия в том, чтобы на стенах были изображения кровопролитных сражений, а также эпизод, подлинность которого оспаривают историки.

Завершить строительство храма собираются в следующем году.