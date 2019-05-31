Задержанный по подозрению в убийстве экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков не признаёт вину

Об этом агентству ТАСС рассказала представитель регионального управления СК Евгения Кирюшина.

В отношении Кулакова возбуждено уголовное дело.

По данным, которые в Следственном комитете привели агентству Интерфакс, речь идёт об убийстве зампреда местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Женщину нашли мёртвой в начале мая. Телеканал РЕН ТВ утверждает, что между Кулаковым и Исаенковой были близкие отношения.