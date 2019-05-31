Пассажиры ряда прибывших в «Шереметьево» рейсов не могут несколько часов получить багаж
Сбой в системе выдачи багажа пассажирам аэропорта Шереметьево произошЈл в пятницу вечером, сообщил «Интерфаксу»
один из пассажиров.
«Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в
19 часов и почти три часа не можем получить багаж», — сказал собеседник
агентства.
Он отметил, что никаких объявлений по громкой связи не
делается, а на телефон «горячей линии» аэропорта невозможно дозвониться.
«На словах один из сотрудников нам сказал, что нет грузчиков», — отметил
очевидец.
Он отметил, что в зале выдачи багажа скопились пассажиры
минимум пяти рейсов.
На видеозаписи, имеющейся в распоряжении
«Интерфакса», видно, что в зале скопилось большое количество людей, а на
информационном табло указан перечень рейсов, выдача багажа с которых
задерживается. Пассажиры одного из самолетов ждут багажа с 18
часов.
Кроме того, среди ждущих груза пассажиров распространяется
информация о том, что в терминале D багаж также не могут получить
пассажиры ряда 15 рейсов.
«Интерфакс» пока не располагает комментариями
представителей администрации аэропорта по поводу этой информации.
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