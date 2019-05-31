Пассажиры ряда прибывших в «Шереметьево» рейсов не могут несколько часов получить багаж

Сбой в системе выдачи багажа пассажирам аэропорта Шереметьево произошЈл в пятницу вечером, сообщил «Интерфаксу»

один из пассажиров.

«Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в

19 часов и почти три часа не можем получить багаж», — сказал собеседник

агентства.

Он отметил, что никаких объявлений по громкой связи не

делается, а на телефон «горячей линии» аэропорта невозможно дозвониться.

«На словах один из сотрудников нам сказал, что нет грузчиков», — отметил

очевидец.

Он отметил, что в зале выдачи багажа скопились пассажиры

минимум пяти рейсов.

На видеозаписи, имеющейся в распоряжении

«Интерфакса», видно, что в зале скопилось большое количество людей, а на

информационном табло указан перечень рейсов, выдача багажа с которых

задерживается. Пассажиры одного из самолетов ждут багажа с 18

часов.

Кроме того, среди ждущих груза пассажиров распространяется

информация о том, что в терминале D багаж также не могут получить

пассажиры ряда 15 рейсов.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями

представителей администрации аэропорта по поводу этой информации.

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