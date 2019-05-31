Американский фондовый рынок упал на 1% в пятницу после объявления Дональдом Трампом очередной торговой войны

Американский бизнес уже готовится засудить Белый Дом за новые пошлины. Подробнее расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова.

ТЕКСТ: О том, что с 10 июня он повышает ввозные пошлины на ВСЕ мексиканские товары Дональд Трамп объявил поздно вечером в четверг (снова застав врасплох свою собственную администрацию). Президент США заявил, что тарифы против крупнейшего торгового партнера Вашингтона должны заставить Мексику остановить поток эмигрантов на американской южной границе. Тарифы Трамп обещает постепенно увеличивать — до 25% к осени.

Мексика поставляет в США товаров на 350 миллиардов долларов ежегодно — от сельхозпродукции до автомобилей, которые там собирают. И это значит, что если Трамп исполнит свои угрозы, уже в октябре автомобили в США подорожают на 25%, как и все остальные товары, ввозимые из Мексики. При этом, главные штаты по автомобилестроению в США — Аризона, Мичиган и Техас, являются ключевыми в президентской гонке, и они же сильнее всего от тарифов пострадают.

Американская Торговая Палата намерена подать в суд против Белого Дома из-за введения новых пошлин, заявил ее вице-президент Джон Мерфи. Телеканал CNBC сообщает, что другие крупнейшие бизнес-организации также намерены оспаривать действия Администрации Трампа в суде.

ОТВОДКА: Новые тарифы на мексиканские товары ставят под угрозу ратификацию нового торгового соглашения США с Мексикой и Канадой, взамен НАФТЫ — это является одной из главных инициатив Дональда Трампа на посту президента