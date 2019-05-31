Театр на Таганке закрыл свою лабораторию «Смещение» после того, как ее участника задержали на Красной площади

Руководитель проекта «Театр. На Вынос» Алексей Ершов чуть ранее был доставлен в полицию с плакатом с надписью «Против системы Станиславского».

Свое решение закрыть арт-лабораторию «Смещение» Театр на Таганке объяснил, помимо прочего, «нарушением этического регламента проекта». Об этом сообщается в инстаграме театра. При этом прямого указания на проведенную на Красной площади акцию нет. Лишь говорится о нарушении изначальной концепции «театр без людей», а также о том, что администрация Театра на Таганке не одобряет действия участников, проигнорировавших правила. Вместе с тем руководитель лаборатории «Смещение» Виктор Вилисов сообщил интернет-изданию «Медиазона», что директор театра Ирина Апексимова потребовала от него публичных извинений. В противном случае, по его словам, она угрожала закрыть проект. Вилисов добавил, что посчитал извинения неприемлемыми, и в результате все участники лаборатории покинули театр «за полчаса с реквизитом и вещами». В свою очередь, участник группы Pussy Riot Петр Верзилов также сообщил, что решение закрыть проект на фоне задержания его участника на Красной площади приняла лично директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

Вместе с Ершовым в отдел полиции по району Китай-Город была доставлена оператор Анна Малифицкая. Оба позднее были отпущены, в то же время на Ершова составили протокол о нарушении правил проведения акции.