По делу задержанного по подозрению в убийстве главы Раменского района ведутся следственные действия – СК 

По делу задержанного по подозрению в убийстве женщины главы Раменского района ведутся следственные действия. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

«Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, с которой был в неприязненных отношениях, после чего скрылся с места происшествия. В ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия», — сказала она. Агентство Интерфакс со ссылкой на региональный Следственный комитет сообщает, что речь идёт об убийстве зампреда местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Женщину нашли мёртвой в начале мая. Телеканал РЕН ТВ утверждает, что её обнаружили в автомобиле в лесополосе. По его сведениям, Кулаков прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила подозрения. Источники канала говорят, что между Кулаковым и Исаенковой были близкие отношения, о которых узнала жена чиновника. Об их отношениях пишет также издание Baza.