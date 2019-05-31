Федеральные каналы за 10 месяцев протестов в Архангельской области упомянули об акциях только два раза

Об этом сообщает сайт «Открытые медиа», который приводит данные системы «Медиалогия». В них отмечается, что ни один федеральный канал не выпустил отдельного сюжета о протестах. О них нет материалов и на сайтах каналов.

Всего же в российских СМИ, начиная с августа, вышло больше 10-ти тысяч материалов, рассказывающих о том, как в Архангельской области местные жители выступают против строительства полигона для московского мусора.