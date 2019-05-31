Таковы данные при среднем размере пенсии чуть более 14-ти тысяч рублей, — сказал аудитор Счетной палаты Светлана Орлова в интервью агентству РИА Новости. Она пояснила, что пенсионер тратит около 5-ти тысяч рублей на оплату коммунальных услуг, еще 2 тысячи на покупку необходимых лекарств и не менее тысячи на предметы личной гигиены. В итоге при отсутствии расходов на одежду и обувь на питание остается около 6-ти тысяч рублей, или 200 рублей в день.