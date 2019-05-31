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21:30, 31 мая 2019

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления Следственного комитета. Представитель ведомства Евгения Кирюшина сообщила агентству Интерфакс, что речь идет об убийстве зам.главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Причиной, по данным ТАСС, стал личный конфликт.
Исаенкову нашли мертвой в начале мая. Телеканал РЕН ТВ называет ее любовницей Кулакова.
Тем временем пресс-служба управления территориальной политики Подмосковья сообщает, что глава Раменского района Андрей Кулаков досрочно покинул свой пост. Его обязанности будет исполнять первый зам.руководителя муниципалитета Николай Воробьев.



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