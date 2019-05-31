В Челябинске выигравший выборы ректора Государственного университета Сергей Таскаев отстранен от должности за нарушения в работе с гостайной. Об этом сообщает сайт Znak.com. В самом вузе информацию подтвердили. Там также добавили, что Сергей Таскаев сейчас находится на больничном. Детали не приводятся. Издание отмечает, что Таскаев выиграл выборы ректора еще два месяца назад, однако в Минобрнауки так и не подписали документы об утверждении его на этом посту.