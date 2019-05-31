ВЦИОМ сегодня представил новую версию исследования, посвященного рейтингу Владимира Путина

После изменения методики рейтинг доверия составил более 72%. Об этом «Эху» рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Еще на прошлой неделе, по данным ВЦИОМ, рейтинг доверия Путину составлял 30,5%. Исследование с таким результатом попросили разъяснить в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что есть много разных рейтингов, которые касаются Владимира Путина. Одно исследование показало, что доверие падает, другое – что электоральный рейтинг растет. Следом ВЦИОМ пообещал обнародовать данные, полученные после изменения методики опроса.