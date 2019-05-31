Главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Телеканал РЕН ТВ утверждает, что речь идет о подозрении в убийстве любовницы Кулакова. Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района. Она пропала в ночь на 2 мая. Спустя два дня ее нашли без признаков жизни в автомобиле в лесополосе. По сведениям телеканала, Кулаков прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила подозрения.