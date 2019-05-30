Активистке «Открытой России» Шевченко назначили психиатрическую экспертизу – адвокат

Активистке организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко назначили психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Сергей Ковалевич.

«Сегодня нас ознакомили с постановлением о назначении данной экспертизы. Как адвокат я не воспринимаю это всерьез, это какая-то глупость. Оснований для назначения экспертизы нет, Анастасия Шевченко не стоит на учете у психиатра», — сказал С.Ковалевич.

По мнению адвоката, процедура не отнимет значительного времени и не должна затянуть процесс. По его словам, согласно постановлению, А.Шевченко был назначен целый ряд экспертиз, в том числе, портретная.

В январе в отношении Анастасии Шевченко возбудили дело о деятельности организации, признанной в России нежелательной. Сейчас активистка находится под домашним арестом.