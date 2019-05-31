МИД России раскритиковал решение властей Косова, которые объявили Михаила Краснощекова персоной нон грата

В министерстве заявили, что это презрение к нормам дипломатического общения, и также добавили, что действия в отношении Краснощекова будут иметь далеко идущие последствия. Соответствующий комментарий размещен на сайте МИДа.

Сегодня власти частично признанной республики заявили, что российский сотрудник миссии ООН объявлен персоной нон грата из-за действий против конституционного порядка Косова, против мира и стабильности. Краснощекова задержали три дня назад во время спецоперации косовского спецназа, которая проходила в районах, населенных сербами. Вскоре россиянина отпустили. Сербские СМИ сообщали, что при задержании Краснощекова избили.