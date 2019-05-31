Северо-Кавказский окружной военный суд вернул в прокуратуру дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Полтора года назад ФСБ и МВД отчитались о задержании четырех уроженцев Дагестана, которые, по версии силовых ведомств, состояли в спящей ячейке террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена на территории РФ). Позже РБК со ссылкой на источники сообщило, что теракт собирались устроить на концерте певца Киркорова. По какой причине дело возвращено прокурору, не уточняется.