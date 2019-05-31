Из фильма про Элтона Джона в российском прокате вырезали сцены с наркотиками и однополым сексом

Об этом стало известно накануне, после того, как состоялся закрытый показ картины «Рокетмен» в Москве. На исчезновение ряда эпизодов обратил внимание кинокритик Егор Москвитин, который смотрел оригинальную версию фильма на Каннском кинофестивале. Информацию об удалении сцен подтвердила компания-кинопрокатчик, «Централ Партнершип». Там сказали, что изменения внесли ради соответствия российскому законодательству. В Министерстве культуры заявили, что к цензуре «Рокетмена» отношения не имеют.

Тем временем столичная сеть кинотеатров «Пионер» сообщила, что ведет в прокатчиком переговоры о показе оригинальной версии. Официальная премьера фильма в России назначена на 6 июня.