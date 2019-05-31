Бывший министр обороны Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Оно напоминает, что сейчас Сердюков возглавляет Объединенную авиастроительную корпорацию.

На протяжении пяти лет, начиная с 2007-го, Анатолий Сердюков был министром обороны. Вместе с главой департамента имущественных отношений министерства Евгенией Васильевой он стал фигурантом уголовного дела о масштабных хищениях. Впоследствии дело было закрыто. Сердюков попал под амнистию к 20-летию Конституции.