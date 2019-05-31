Россия расширяет «черный список» представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну

Об этом сообщил российский МИД. Там отметили, что меры приняты в ответ на аналогичные запреты со стороны ЕС, в основе которых, как говорят в министерстве, лежат бездоказательные и порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников.

В «черных списках» Евросоюза находятся 155 человек. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком ЕС, — сказали в МИДе. Таким образом, отмечает агентство Интерфакс, по всей вероятности, список расширен почти вдвое.