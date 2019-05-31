Национальная хоккейная лига прекращает проверку, после появления видео с нападающим «Вашингтон Кэпиталс» Кузнецовым

Национальная хоккейная лига прекращает проверку, начатую после появления видео с нападающим клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгением Кузнецовым. Речь идет о кадрах, на которых он запечатлен за столом с порошком белого цвета. В НХЛ сказали, что тщательно изучили ситуацию, обсудили ее с Кузнецовым, не нашли повода сомневаться в его версии, и поэтому вопрос закрыт.

Кузнецов ранее рассказал, что видео было снято в прошлом году в Лас-Вегасе. По его словам, он зашел к знакомым в номер и когда увидел незнакомых женщин и непонятные вещества на столе, ушел оттуда как можно скорее. Кузнецов заверил, что наркотики он не употреблял.