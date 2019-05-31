Пенсионеры с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день

Такие подсчеты провела Счетная палата.

Речь идет о тех пенсионерах, чья средняя месячная пенсия составляет чуть более 14 тысяч рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. По ее словам, в среднем пенсионер тратит около 5 тысяч рублей на оплату ЖКХ, еще 2 тысячи – на приобретение лекарств, а также не менее тысячи – на предметы гигиены. В результате, заключила Орлова, только на питание без учета обуви и одежды у среднестатистического пенсионера остается лишь 6 тысяч рублей в месяц. Или 200 рублей в день. Решить эту проблему, считает аудитор Счетной палаты, можно только в рамках решения общих демографических проблем. При этом она выразила мнение, что пенсионная реформа должна слегка нивелировать эту ситуацию. Впрочем, заключила Орлова, до конца вопрос уровня жизни пенсионеров эти меры не решат. С этого года пенсионная реформа официально вступила в силу. По ней поэтапно возраст выхода на пенсию для мужчин поднимется до 65 лет, для женщин – до 60.

Росстат ранее опубликовал данные, согласно которым почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.