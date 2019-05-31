Сборная России стартует во втором по счету мужском турнире волейбольной Лиги наций

Первый розыгрыш, состоявшийся в прошлом году, завершился победой российской команды.

Лига наций станет первым турниром для тренерского штаба во главе с финном Туомасом Саммельвуо, который начал руководить сборной России лишь в марте этого года. Сменив на этом посту Сергея Шляпникова.

Акценты на сезон наставник сборной расставил заранее. Отметив, что основной целью является завоевание путевки на Олимпийские игры. «Что же касается Лиги наций, то здесь мы будем варьировать состав», — отметил тренер.

Как подтверждение – достаточно молодой набор исполнителей, которые выйдут сегодня на площадку в дебютной игре против волейболистов Франции.

К слову, в прошлогоднем финале Лиги Наций наши уверенно обыграли французов.

Первый игровой отрезок наша команда проведет в Сербии, где помимо волейболистов Франции сыграет с хозяевами и сборной Японии.

Игра волейболистов России и Франции начнется в 21 час. Трансляция на МАТЧ ТВ