Noize МС обратился в прокуратуру из-за избиения посетителей хип-хоп-фестиваля в Москвы

Музыкант, настоящее имя которого Иван Алексеев, просит проверить действия силовиков и провести с ними разъяснительную работу, — сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на юриста Алену Борисову.

Фестиваль Хип-Хоп Мэйдей проходил в Москве 1-го мая. Вход был свободным. Силовики заблокировали проход к сцене из-за большого количества посетителей и затем стали отгонять людей от заграждения. В стычках с силовиками пострадали более 30-ти человек.