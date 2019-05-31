Пенсионер в России может потратить на себя не больше 200 рублей в день

Она уточнила, что такая цифра получается при средней пенсии в 14 тысяч рублей. На оплату счетов по услугам ЖКХ уходит около 5-ти тысяч, на покупку необходимых лекарств в среднем 2 тысячи, на предметы личной гигиены не менее одной. При условии отсутствия расходов на одежду и обувь остается 6 тысяч, или 200 рублей в день, — сказала Орлова. Решить проблему, по ее словам, может помочь федеральная программа поддержки старшего поколения.