Жительница Екатеринбурга Жукова обнаружила, что стала лицом ролика в поддержку строительства храма на месте сквера

Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова обнаружила, что стала лицом ролика в поддержку строительства храма на месте сквера.

На видео показано, как будет благоустроена набережная в случае, если храм появится на месте сквера. На обложке видео и в самом ролике используются кадры с участием Жуковой. Девушка рассказала, что видео снял ее знакомый оператор, после чего выложил его для продажи в интернете. В фонде Святой Екатерины не отрицают, что в ролике могло использоваться видео, купленное таким образом.