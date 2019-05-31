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18:28, 31 мая 2019

Россия отказалась продавать Ирану противоракетный комплекс С-400

Bloomberg не называет имён своих источников, но утверждает, что они близки к руководству страны. По данным агенства, глава МИД Ирана приезжал в Москву в начале мая, чтобы организовать сделку по продаже комплексов С-400. Но получил отказ. Решение, как утверждают источники, было принято лично Владимиром Путиным. Повод для этого, скорее всего в том, что Россия не хочет нарушать и так хрупкий баланс сил на Ближнем Востоке. В последнее время, отмечается в публикации, эксперты фиксируют ухудшение отношений между Ираном и США с американскими союзниками. В том числе Саудовской Аравией, которая обвинила Иран в поддержке группировок, которые атаковали принадлежащие Эр-Рияду нефтяные вышки и четыре танкера. Ранее на этом фоне Дональд Трамп вслед за новыми санкциями против Тегерана, увеличил контингент войск в этом регионе, а по сообщению британской Daily Mail, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал Иран страной, которая, согласно донесениям разведки, представляет серьёзную угрозу Штатам.
И тут-то, как отмечает Daily Mail, в дело может вступить Россия и обеспечить Иран разведывательными данными и другими сведениями для того, чтобы хоть как-то снизить господство Вашингтона в регионе Персидского залива.
Про неоднозначную позицию Москвы в сложившейся ситуации пишет и Bloomberg, отмечая, что с одной стороны Россия отказывается продавать комплекс С-400 Ирану, а с другой, сотрудничает в деле поддержки сирийского президента Асада и в последнее время увеличивала взаимодействие с ним. Впрочем, возможно, отмечают эксперты агентства, ставки гораздо выше, чем отношения с Ираном: Путин попросту хочет сохранить контакт с Дональдом Трампом, и, вместе с тем, саудитами и Израилем.
Вместе с тем, Вашингтон продолжает давить на Турцию, которая также планирует купить противоракетные комплексы С-400. Американский Белый дом пригрозил санкциями Анкаре, которая, как напоминает издание Daily Sabah, входит в НАТО. На первой неделе июня власти Турции должна дать ответ: собираются они ставить на вооружение комплекс российского или американского производства.
С-400 по словам военных экспертов, является одним из самых современных противоракетных комплексов, способных перехватывать цель на расстоянии до 400 километров.



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