Фильм «Рокетмен», о британском певце и композиторе Элтоне Джоне, в российский прокат выйдет в урезанном виде

Фильм «Рокетмен», который рассказывает о британском певце и композиторе Элтоне Джоне, в российский прокат выйдет в урезанном виде. Компания-прокатчик «Централ-Партнершип» подтвердила, что удалила сцены интимной близости между мужчинами и наркотиками в соответствии с российским законодательством. Вырезанные сцены лишают сюжет конфликта, из-за этого «Рокетмен» становится более наивным и инфантильным, — считает кинокритик Егор Москвитин.

В министерстве культуры сказали, что к удалению сцен не имеют никакого отношения, возложил всю ответственность на компанию-прокатчика. Она поступила правильно, — считает первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко.

В российский прокат картина об Элтоне Джоне должна выйти 6 июня. Сам певец ранее настаивал на включении в киноленту всех эпизодов и призывал рассказать все. Удаление сцен из фильма «Рокетмен» – это проявление цензуры, а ее быть не должно, — считает гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. При этом, Мцитуридзе добавила, что лично ей фильм показался не очень хорошим, поскольку не придает масштаба личности Элтона Джона.