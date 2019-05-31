Родственник участницы проекта «Голос» написал заявление в полицию из-за накрутки голосов в финале детской версии шоу

Житель Уфы, чья двоюродная сестра участвовала в прошлом году во взрослом конкурсе, требует возбудить уголовное дело.

Житель Уфы Ильгиз Валеев считает, что певица Алсу и ее муж, бизнесмен Ян Абрамов могут быть причастны к накрутке голосов в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой. Первоначально она стала победительницей проекта «Голос. Дети», однако затем после проверки Первый канал обнаружил факт накрутки. В заявлении Валеева, чья двоюродная сестра Рушана Валеева была участницей шоу «Голос» годом ранее, говорится, что мужчина посчитал победу дочери Алсу купленной. Дело, как рассказал «Интерфаксу» его адвокат Искандер Фахретдинов, заявитель требует возбудить по статье о противоправном влиянии на результат спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Юрист добавил, что проверка уже началась. Полиция, впрочем, официальных комментариев пока не дала. Первый канал, который проводит конкурс «Голос» и его детскую версию, в свою очередь, считает инцидент исчерпанным. Согласно итогам расследования, которое вещатель проводил вместе с компанией Group-IB, в накрутке голосов за Микеллу Абрамову участвовали порядка 300 телефонных номеров. Как отмечается, разница между дочерью Алсу и занявшим второе место Ержаном Максимом, составила несколько десятков тысяч голосов.

В ходе спецвыпуска шоу «Голос. Дети» победителями были объявлены все 9 финалистов проекта – в том числе и Микелла Абрамова. Сама она, впрочем, в этом выпуске участия не принимала.