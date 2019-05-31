В деле «Седьмой студии» появился новый фигурант

Дело в отношении предпринимателя, заведенное по статье о незаконной банковской деятельности, было выделено в отдельное производство. Об этом Forbes рассказали два источника, близких к расследованию. Сам Валерий Синельников также не стал отрицать, что его статус свидетеля сменился на подозреваемого, но подробности рассказать отказался. Между тем, собеседники издания утверждают, что бизнесмен уже признал вину, но официального обвинения ему пока не предъявлено.

Ранее на допросах в Мещанском суде Москвы Синельников рассказывал о заключении фиктивных договоров с «Седьмой студией» и обналичивании средств, выделенных на театральный проект «Платформа». По словам свидетеля, за свои услуги он брал около 9 процентов от суммы. Деньги в кейсах он привозил на поездах в Москву и передавал главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой. Синельников также рассказал, что эта схема была согласована с тогдашним гендиректором Юрием Итиным.

До сих пор Масляева была единственной обвиняемой, признавшей вину. Остальные фигуранты, включая Итина, а также бывшего худрука «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, обвинения отвергают. По версии следствия, они обналичили и похитили 133 миллиона рублей из бюджетных средств.

Слушания по делу «Седьмой студии» возобновятся 17 июня – ранее в заседаниях был объявлен перерыв для проведения новой комплексной экспертизы.