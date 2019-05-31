В Минобрнауки настаивают на легитимности нового состава ВАК

В ведомстве заявили, что готовы к «профессиональному диалогу», при этом позицию своих оппонентов называют «медийной атакой» на всю систему аттестации научных кадров в России.

Министерство науки и высшего образования не против профессионального диалога с академиками и другими ученых из «Клуба 1 июля» по вопросу о новом составе Высшей аттестационной комиссии и ее президиума. Впрочем, свою позицию в министерстве называют верной, а решение об утверждении списка ВАК считают законным. Во вторник правительство утвердило состав ВАК, во главе которой вновь встал ректор РУДН Владимир Филиппов. Это вызвало активное недовольство сначала в «Диссернете», а сегодня стало известно о претензиях к новому составу у ученых из «Клуба 1 июля». Академики, еще в 2013-мо объединившиеся в этот клуб под знаменем критики реформы РАН, отметили, что рекомендации к кадровому составу комиссии «были демонстративно проигнорированы». Вице-президент РАН Алексей Хохлов был гораздо более дипломатичен, сказав, что его и коллег, «не может не радовать отсутствие в составе ВАК некоторых фамилий, а также присутствие некоторых других фамилий». Ученые из «Клуба 1 июля» отметили, что из состава ВАК оказались выведены участники, борющееся с плагиатом в диссертациях, активные противники квазинаучных форм знания и несогласные с политизацией науки как таковой. Так, в новый состав не включили сооснователя «Диссернета» Михаила Гельфанда. Членами ВАК больше не являются несколько ученых, которые имели четкую позицию в истории с докторской степенью главы Минкульта Мединского — научный руководитель Госархива Сергей Мироненко и историк Игорь Данилевский. Но самая серьезная претензия – «третий срок» многих из тех, кто в комиссию в итоге вошел. Именно так дело обстоит с председательством Владимира Филиппова. Но в Минобрнауки в этом проблемы не видят и ссылаются на заключение Института законодательства и сравнительного правоведения. Там настаивают на допустимости третьей каденции членов ВАК. Впрочем, директором института, на заключение которого ссылаются в Минобрнауки, является академик РАН Талия Хабриева. Она уже провела в составе ВАК два срока подряд и теперь переназначена вновь.

На фоне развернувшейся дискуссии президент РАН Александр Сергеев заявил о необходимости обсудить вопрос о передаче Высшей аттестационной комиссии под контроль Академии наук.