Ректор Горного университета Владимир Литвиненко стал самым богатым среди руководителей российских ВУЗов

Научный руководитель Владимира Путина в прошлом году заработал почти 240 миллионов рублей.

Только официальная зарплата Владимира Литвиненко на должности ректора Горного университета составляет 570 тысяч рублей в месяц. То есть за год научный руководитель Владимира Путина зарабатывает почти семь миллионов рублей. Но это далеко не основной источник доходов Литвиненко. Он также владеет пакетом акций одного из крупнейших производителей химических удобрений — компании «ФосАгро». В прошлом году она выплатила дивиденды более чем на 13,5 миллиардов рублей, пишет РБК. В итоге доход бывшего главы штаба Путина в Петербурга в 2018 году составил практически 237 миллионов рублей. На втором месте в рейтинге самых богатых руководителей российских ВУЗов — ректор РАНХиГС Владимир Мау с доходом в 107 миллионов. А замыкает тройку лидеров ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев, который смог заработать за год 60 миллионов рублей.

Журнал Форбс оценивает состояние Владимира Литвиненко в 900 миллионов долларов. Он занимает 112 место в рейтинге богатейших бизнесменов России.