Москва расширяет «черный список» политиков Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию

Там уточнили, что это ответ на аналогичные меры со стороны ЕС, в основе которых, как выразились в министерстве, лежат бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза, — подчеркивается в сообщении. Как отмечает Интерфакс, в списке ЕС 155 человек, что, по всей вероятности, означает, что российский перечень расширен почти вдвое.