ВЦИОМ представил новый рейтинг доверия Владимиру Путину

Это произошло после того, как дать разъяснения социологов попросили в Кремле. На прошлой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования, согласно которым рейтинг доверия президенту упал до исторического минимума и составляет 30,5%. Тогда глава ВЦИОМ Валерий Федоров говорил, что причина в том, что люди не понимают, когда начнут лучше жить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с падением рейтинга Путина сказал, что данные социологов нуждаются в разъяснениях, поскольку, по их оценкам, рейтинг доверия снижается, а электоральный рейтинг растет.

Сегодня глава ВЦИОМ сообщил, что рейтинг Путина составляет более 72%. Валерий Федоров пояснил, что это удалось выяснить, изменив методику опроса.