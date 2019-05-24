ВЦИОМ дополнил опрос о доверии политикам новым вопросом про президента Путина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Мы не поменяли (методику измерения доверия к президенту – ЭМ), мы ее скорей дополнили. Мы задаем прежний вопрос, а к нему добавили еще один: «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Владимиру Путину?», — сказал он.

Изменения, согласно утверждению В.Федорова, были внесены по просьбам журналистского сообщества.

«Люди, прежде всего журналисты, хотят знать, доверяет ли российский народ Путину или нет. Прежние опросы, к сожалению, не давали прямого ответа на этот действительно важный запрос. Теперь мы будем задавать такой вопрос регулярно», — пообещал В.Федоров.

Показатель доверия к президенту, по сравнению с предыдущим опросом, возрос почти в два с половиной раза, до 72 процентов.