Волков: Опросы о рейтинге Путина вполне могут иметь различные результаты, если они проводятся по разным методикам
Опросы по поводу рейтинга президента РФ Владимира Путина вполне могут иметь различные результаты, если они проводятся по разным методикам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков.
«Важно понимать, что разные формулировки вопросов дают разные результаты. Это нормально. С другой стороны, понятно, что их меняют по какой-то причине. Видимо, более высокий показатель психологически комфортнее для тех, кто с ним работает, в частности, для власти», — сказал он.
По словам Д.Волкова, к примеру, отношение к Путину может быть измерено открытым вопросом о доверии или закрытым — об одобрении деятельности. «Это все разные показатели, которые дают разные цифры. Важно их не смешивать между собой и смотреть динамику по каждому конкретному показателю. То есть важно взять один показатель и наложить его во времени на те события, которые происходили. Сам по себе показатель что в 30%, что в 70% ни о чем не говорит, если нет такой динамики», — заключил Д.Волков.
Опубликованные 24 мая результаты опроса ВЦИОМа (по данным на 19 мая) показали, что доля россиян, доверяющих президенту, составила 31,7%, что стало самым низким показателем у Путина за 13 лет. К 26 мая этот показатель снизился до 30,5%. Респондентам задавали открытый вопрос (без вариантов ответа).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что социологи часто ошибаются, а рейтинг у президента только один — он формируется на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, а «все остальное вторично».
Позже ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте центра появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)». В новом опросе респондентов теперь спрашивают о конкретном политике: «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [данному политику]?». В списке представлены Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов. Согласно новому рейтингу, Путину доверяют 72,3% участников опроса, не доверяют — 23,7%.