Жители Петербурга пожаловались в ФАС на рекламу, обещающую бесплатную кастрацию неверных мужей

Жители Петербурга пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на рекламу, обещающую бесплатную кастрацию неверных мужей.

Об этом сообщает РИА Новости. По его данным, в УФАС сегодня поступило две жалобы от горожан, которые сочли рекламу непристойной и оскорбительной.

Ветеринарная клиника разместила баннеры со словами «Акция «Кастрация». Кот – 1000 рублей, кошка – 2500 тысячи, неверный муж – бесплатно».