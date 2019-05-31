Жители Петербурга пожаловались в ФАС на рекламу, обещающую бесплатную кастрацию неверных мужей
Жители Петербурга пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на рекламу, обещающую бесплатную кастрацию неверных мужей.
Об этом сообщает РИА Новости. По его данным, в УФАС сегодня поступило две жалобы от горожан, которые сочли рекламу непристойной и оскорбительной.
Ветеринарная клиника разместила баннеры со словами «Акция «Кастрация». Кот – 1000 рублей, кошка – 2500 тысячи, неверный муж – бесплатно».