Из российской версии фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Это эпизоды с наркотиками и гей-сексом, — рассказал «Эху» кинокритик Егор Москвитин, который видел оригинальную версию картины на Каннском кинофестивале.

Прокатчик, «Централ Партнершип», поступил так, как этого требует закон, — сказала «Эху» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В Министерстве культуры сообщили, что не давали никаких рекомендаций прокатчику и отношения к удалению сцен не имеют.

Фильм выйдет в российский прокат 6-го июня.