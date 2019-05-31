НТВ выпустил фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского»

Канал назвал его «подлинной историей одного из самых богатых людей России начала 2000-х и его нефтяной империи». Авторы фильма представляют позицию российских следственных органов, которые три года назад заявили, что Ходорковский не заплатил ни копейки за акции ЮКОСа, а перед этим обвинили его в убийстве мэра Нефтеюганска. В фильме говорится, что следователи пытаются найти более 50-ти миллиардов долларов, которые Ходорковский с партнерами якобы похитил у миноритарных акционеров и вывел из России, — пишет сайт «Медуза».

Михаил Ходорковский сказал РБК, что ему на фильм НТВ, который он назвал псевдорасследованием, глубоко плевать.