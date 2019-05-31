На стене главного храма Минобороны в подмосковном парке Патриот установят горельефы в память о подвиге 28 панфиловцев.

Его подлинность при этом оспаривает ряд крупных историков.

Горельеф будущего храма с изображением подвига 28 героев-панфиловцев является частью композиции с наиболее значимыми эпизодами Великой отечественной войны. Это следует из публикации газеты «Красная звезда». Она пишет, что скульпторы отобразили «достоверные исторические сюжеты, хотя и с элементами аллегории». Вместе с тем четыре года назад Государственный архив России опубликовал копию доклада главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева. В нем говорится, что подвиг 28 панфиловцев – вымысел журналистов газеты «Красная звезда». Именно там, как утверждается в документе, впервые появился рассказ о бойцах дивизии генерал-майора Ивана Панфилова, ценой своей жизни остановивших наступление немецких танков под Москвой в ноябре 1941 года. В свою очередь, замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал, что Церковь не видит противоречия в том, чтобы на горельефе присутствовали изображения кровопролитных сражений и эпизода, оспариваемого историками. Об этом он сказал в интервью «Русской службе Би-би-си».

Против тех, кто оспаривает подлинность подвига 28 панфиловцев, ранее неоднократно выступал министр культуры Владимир Мединский.