Всероссийский центр изучения общественного мнения пересчитал рейтинг доверия Владимиру Путину по новой методике

Был добавлен один закрытый вопрос.

Такое решение приняли после многочисленных обращений, прежде всего журналистов, — сказал «Эху» глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения на прошлой неделе результаты опроса, проведенные по прежней методике, показали снижение доверия Путину до минимума за последние 13 лет. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать падение рейтинга Путина сказал, что есть много разных исследований на этот счет. С одной стороны, рейтинг доверия президенту падает, с другой стороны, электоральный рейтинг растет. Песков добавил, что в Кремле ждут анализа от специалистов. За словами пресс-секретаря президента последовало заявление главы ВЦИОМ, пообещавшего опубликовать результаты другого исследования.