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16:34, 31 мая 2019

Власти Косова объявили российского дипломата Михаила Краснощекова персоной нон грата

Как написал в Фейсбуке премьер-министр Косова Рамуш Харадинай, российский сотрудник миссии ООН занимался деятельностью, направленной против конституционного строя, расшатывал мир и стабильность.
Краснощекова задержали три дня назад в рамках операции косовского спецназа, направленной, по данным местных властей, против организованной преступности. Россиянин вскоре был освобожден. Ему понадобилась помощь врачей из-за травмы головы.



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