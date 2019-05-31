Власти Косова объявили российского дипломата Михаила Краснощекова персоной нон грата

Как написал в Фейсбуке премьер-министр Косова Рамуш Харадинай, российский сотрудник миссии ООН занимался деятельностью, направленной против конституционного строя, расшатывал мир и стабильность.

Краснощекова задержали три дня назад в рамках операции косовского спецназа, направленной, по данным местных властей, против организованной преступности. Россиянин вскоре был освобожден. Ему понадобилась помощь врачей из-за травмы головы.