ВЦИОМ теперь будет напрямую спрашивать у россиян о доверии к президенту

Глава ВЦИОМа называет сенсационными результаты последнего опроса доверия к Владимиру Путину. В интервью Интерфаксу он сказал, что главе государства доверяют не 30, а более 72%. Это выяснилось после того, как ВЦИОМ решил напрямую спросить россиян о доверии к президенту. Теперь такой вопрос будет задаваться регулярно. Неделю назад ВЦИОМ сообщил, что Владимир Путин пользуется доверием менее 32% россиян. После этого, в Кремле сказали, что ждут от социологов разъяснений.

Нет ничего удивительного в том, что по одной и той же теме опросы по разным методикам показывают разный результат, — сказал «Эху» социолог из «Левада-центра» Денис Волков. По его словам, результаты из опросников с закрытыми и открытыми вопросами, — это в принципе разные показатели, и сравнивать их некорректно.

Денис Волков также предположил, что опрос по новой методике мог понадобится тем, кто работает с этим показателем. Социолог добавил, показатель рейтинга в 30% вероятно не подходил им на психологическом уровне.