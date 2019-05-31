В Кремле не стали подтверждать или опровергать сообщения о том, что Россия отказалась поставить Ирану С-400

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу у него нет никакой информации и призвал с осторожностью относиться к публикациям в СМИ. Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщило, что Россия отказалась поставить Ирану зенитно-ракетные комплексы С-400. Якобы решение принял лично Владимир Путин, чтобы не обострять ситуацию на Ближнем Востоке. США недавно направили в Персидский залив ударную авианосную группу, а Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие. С обеих сторон неоднократно прозвучало слово «война» — в том ключе, что ее никто не хочет. Тем временем, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия приветствовала бы диалог США и Ирана, но услуги посредника навязывать не будет.

Иран считается ключевым союзником России в Сирии.