Z Архив новостей новости
5 4 6 861
15:03, 31 мая 2019

Суд отправил курсанта Вадима Осипова на принудительное лечение

От уголовного преследования Вадим Осипов освобожден. Согласно версии обвинения, молодой человек «желал самоутвердиться в роли массового убийцы», для чего подготовил план поджога и массового убийства военнослужащих академии имени Можайского. Судья также отметил, что по результатам повторной психиатрической экспертизы у Осипова нашли шизотипическое расстройство. При этом ранее курсанта признавали нормальным, отметил в разговоре с «Эхом» один из адвокатов Осипова Виталий Черкасов.

Курсанта обвиняли том, что он якобы склонял сослуживцев к террористической деятельности и готовил теракт. Молодой человек на уроке нарисовал в тетрадке схему захвата казармы, а затем рассказывал об этом сотрудникам ФСБ, думая, что поможет им найти недостатки в системе безопасности.

В отличии от реального тюремного срока Вадим Осипов пробудет в на принудительном лечении столько, сколько посчитают нужным врачи.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 339 6 44619 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Новости

Песков назвал надпись «Путин вор» на баннере, вывешенном на мосту в Набережных Челнах, «абсолютно оскорбительной» Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»...

5 59 6 40360
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 143 6 19661 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему нас так волнует Венесуэла? Возможно потому, что в ней мы видим себя, историю своей страны, неразрывно связанной с утопическими идеями коммунизма и построения нашего социализма…

5 71 6 7754 30.05
Kвенесуэла, экономика, власть, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 161 6 17770 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 91 6 11093 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 361 6 46668 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Новости

После изменения методики опроса о доверии политикам рейтинг президента Путина по данным ВЦИОМ возрос более чем вдвое Ранее на фоне сообщений о снижении показателей главы государства в Кремле попросили специалистов объяснить природу низких показателей…

5 49 6 6361
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Россия не будет исполнять решение международного трибунала по  морскому праву В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…

5 46 6 6137 26.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 183 6 24474 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

+ Минпросвещения осудило BDSM-флешмоб выпускников одной из школ Владивостока Минпросвещения осудило BDSM-флешмоб выпускников одной из школ Владивостока Директор учебного заведения написала заявление об увольнении по собственному желанию, а полиция занялась участникам шоу и их родителями…

5 98 6 32444 24.05
8читать ;смотреть
Kдети, школы, расследования, видео, фото, владивосток, события
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 108 6 15188 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события
Блоги

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…

5 37 6 5801 27.05
Kгермания, сми, журналистика, общество, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«Дети, становитесь поп-звездами!» Скрепленное духовным идиотизмом российское начальство вновь отличилось…

5 77 6 12064 13:05
Kполитика, общество, культура, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Yes, you may Счастлива та страна, которая может себе позволить нормально существовать годами при слабом управлении пародийного лидера. Поругивать, ворчать, но жить нормально! А для нас это еще и удивительный пример того, как политик, не справляющийся со своей работой, сам уходит в отставку…

5 176 6 46269 24.05
Kвеликобритания, политика, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Зачем власти ужесточают правила призыва в армию Сотни тысяч юношей, получивших ранее освобождение от службы по состоянию здоровья, дважды в год должны будут проходить переосвидетельствование. Можно представить, во что превратятся поликлиники и больницы…

5 108 6 19638 12:16
Kармия, минобороны, призыв, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

По некоторым данным, в КНДР в марте был казнен спецпредставитель по делам США Ким Хек Чхоль Как передает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую прессу, его и ещё четверых чиновников северокорейского МИДа обвинили в шпионаже в пользу США. Впрочем, как утверждают анонимные источники, на самом деле на них возложили ответственность за провал ханойского саммита лидеров США и КНДР.

5 16 6 6491
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…

5 136 6 124531 25.05
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3102541
Судебные процессы и русская литература
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5138 26.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 466 6 392556 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

+ Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Матрос рассказал, что ему предложили записать видео и переодеться в форму войск специального назначения…

5 188 6 110625 26.05
8читать ;смотреть
Kобщество, армия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7858069
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4056226

Сегодня в эфире