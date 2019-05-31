Суд отправил курсанта Вадима Осипова на принудительное лечение

От уголовного преследования Вадим Осипов освобожден. Согласно версии обвинения, молодой человек «желал самоутвердиться в роли массового убийцы», для чего подготовил план поджога и массового убийства военнослужащих академии имени Можайского. Судья также отметил, что по результатам повторной психиатрической экспертизы у Осипова нашли шизотипическое расстройство. При этом ранее курсанта признавали нормальным, отметил в разговоре с «Эхом» один из адвокатов Осипова Виталий Черкасов.

Курсанта обвиняли том, что он якобы склонял сослуживцев к террористической деятельности и готовил теракт. Молодой человек на уроке нарисовал в тетрадке схему захвата казармы, а затем рассказывал об этом сотрудникам ФСБ, думая, что поможет им найти недостатки в системе безопасности.

В отличии от реального тюремного срока Вадим Осипов пробудет в на принудительном лечении столько, сколько посчитают нужным врачи.