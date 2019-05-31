В деле «Седьмой студии», по некоторым данным, появился новый подозреваемый

Фигурантом дела о хищении 133 млн рублей из бюджета, выделенных на театральный проект «Платформа», стал предприниматель Валерий Синельников. По крайней мере, об этом изданию Forbes рассказали два источника. Бизнесмен выступал на процессе свидетелем и, в частности, на допросах в Мещанском суде Москвы утверждал, что обналичивал средства, выделенные на проект «Платформа». При этом, по словам Синельникова, он заключал фиктивные договоры как индивидуальный предприниматель с главбухом «Седьмой студии» Ниной Масляевой и получал небольшой процент. В разговоре с Forbes бизнесмен не отрицал смену своего статуса, однако от других комментариев отказался. По данным источников издания, Синельникова подозревают в незаконной банковской деятельности. Как утверждается, он уже был на допросах и признал свою вину, однако обвинение пока не предъявлено. Чуть ранее дело Масляевой было возвращено в прокуратуру для устранения недостатков. Она единственная из фигурантов, кто признал свою вину, процесс по ней проходил в особом порядке.

По основному делу «Седьмой студии» проходят режиссер Кирилл Серебренников, экс-руководители организации Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также чиновница Минкульта Софья Апфельбаум. В процессе объявлен перерыв до 17 июня из-за назначенной экспертизы.