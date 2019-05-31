Z Архив новостей новости
5 2 6 1137
15:02, 31 мая 2019

В деле «Седьмой студии», по некоторым данным, появился новый подозреваемый

Фигурантом дела о хищении 133 млн рублей из бюджета, выделенных на театральный проект «Платформа», стал предприниматель Валерий Синельников. По крайней мере, об этом изданию Forbes рассказали два источника. Бизнесмен выступал на процессе свидетелем и, в частности, на допросах в Мещанском суде Москвы утверждал, что обналичивал средства, выделенные на проект «Платформа». При этом, по словам Синельникова, он заключал фиктивные договоры как индивидуальный предприниматель с главбухом «Седьмой студии» Ниной Масляевой и получал небольшой процент. В разговоре с Forbes бизнесмен не отрицал смену своего статуса, однако от других комментариев отказался. По данным источников издания, Синельникова подозревают в незаконной банковской деятельности. Как утверждается, он уже был на допросах и признал свою вину, однако обвинение пока не предъявлено. Чуть ранее дело Масляевой было возвращено в прокуратуру для устранения недостатков. Она единственная из фигурантов, кто признал свою вину, процесс по ней проходил в особом порядке.

По основному делу «Седьмой студии» проходят режиссер Кирилл Серебренников, экс-руководители организации Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также чиновница Минкульта Софья Апфельбаум. В процессе объявлен перерыв до 17 июня из-за назначенной экспертизы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 339 6 44619 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Новости

Песков назвал надпись «Путин вор» на баннере, вывешенном на мосту в Набережных Челнах, «абсолютно оскорбительной» Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»...

5 59 6 40360
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 143 6 19661 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему нас так волнует Венесуэла? Возможно потому, что в ней мы видим себя, историю своей страны, неразрывно связанной с утопическими идеями коммунизма и построения нашего социализма…

5 71 6 7754 30.05
Kвенесуэла, экономика, власть, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 161 6 17770 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 91 6 11093 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 361 6 46668 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Новости

После изменения методики опроса о доверии политикам рейтинг президента Путина по данным ВЦИОМ возрос более чем вдвое Ранее на фоне сообщений о снижении показателей главы государства в Кремле попросили специалистов объяснить природу низких показателей…

5 49 6 6361
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Россия не будет исполнять решение международного трибунала по  морскому праву В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…

5 46 6 6137 26.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 183 6 24474 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

+ Минпросвещения осудило BDSM-флешмоб выпускников одной из школ Владивостока Минпросвещения осудило BDSM-флешмоб выпускников одной из школ Владивостока Директор учебного заведения написала заявление об увольнении по собственному желанию, а полиция занялась участникам шоу и их родителями…

5 98 6 32444 24.05
8читать ;смотреть
Kдети, школы, расследования, видео, фото, владивосток, события
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 108 6 15188 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события
Блоги

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…

5 37 6 5801 27.05
Kгермания, сми, журналистика, общество, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«Дети, становитесь поп-звездами!» Скрепленное духовным идиотизмом российское начальство вновь отличилось…

5 77 6 12064 13:05
Kполитика, общество, культура, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Yes, you may Счастлива та страна, которая может себе позволить нормально существовать годами при слабом управлении пародийного лидера. Поругивать, ворчать, но жить нормально! А для нас это еще и удивительный пример того, как политик, не справляющийся со своей работой, сам уходит в отставку…

5 176 6 46269 24.05
Kвеликобритания, политика, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Зачем власти ужесточают правила призыва в армию Сотни тысяч юношей, получивших ранее освобождение от службы по состоянию здоровья, дважды в год должны будут проходить переосвидетельствование. Можно представить, во что превратятся поликлиники и больницы…

5 108 6 19638 12:16
Kармия, минобороны, призыв, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

По некоторым данным, в КНДР в марте был казнен спецпредставитель по делам США Ким Хек Чхоль Как передает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую прессу, его и ещё четверых чиновников северокорейского МИДа обвинили в шпионаже в пользу США. Впрочем, как утверждают анонимные источники, на самом деле на них возложили ответственность за провал ханойского саммита лидеров США и КНДР.

5 16 6 6491
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…

5 136 6 124531 25.05
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3102541
Судебные процессы и русская литература
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5138 26.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 466 6 392556 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

+ Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Матрос рассказал, что ему предложили записать видео и переодеться в форму войск специального назначения…

5 188 6 110625 26.05
8читать ;смотреть
Kобщество, армия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7858069
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4056226

Сегодня в эфире