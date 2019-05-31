Глава ВЦИОМа называет сенсационными результаты последнего опроса доверия к Владимиру Путину

В интервью «Интерфаксу» он сказал, что главе государства доверяют не 30, а более 72%. Это выяснилось после того, как ВЦИОМ решил напрямую спросить россиян о доверии к президенту. Теперь такой вопрос будет задаваться регулярно. Неделю назад ВЦИОМ сообщил, что Владимир Путин пользуется доверием менее 32% россиян. После этого, в Кремле сказали, что ждут от социологов разъяснений. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что полученные в результате соцопросов рейтинги Путина вызывают вопросы.

Песков подчеркнул, что рассматривает исследование социолог как потребитель, а не как профессионал.